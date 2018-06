A Balatoni Kör saját étteremajánlóval jelentkezett

Újra kiadvánnyal jelentkezik a Balatoni Kör, ezúttal saját térképen mutatnak meg 41 kihagyhatatlan vendéglátóhelyet a Balaton körül.

A Balatoni KÖR a régió gasztronómiájának minőségi megújulásáért leginkább elkötelezett vendéglátósok összefogásaként jött létre. Tagjaik között - akik mind az egész éves Balatonért dolgoznak - van helyi étterem, cukrászda, pálinka főző, borbár, és több borászat is.

Immáron 3 éve egy kiadványban mutatkoztak be "Kóstold körbe a Balatont" jelszóval, ami szinte a Kör névjegyévé vált! Most ezt kibővítve, egészen új, saját térképen mutatják be a tagok vendéglátóhelyeit, melyeket a Balaton legismertebb éttermei, pincészetei és cukrászdái között tartanak számon. "Minőség, hitelesség, éves nyitvatartás. Erre a három fő gondolatra fűztük fel saját térképünket. Minden, a térképen található helyet jó szívvel ajánlunk, hisz jól ismerjük egymás gondolkodását és munkáját, felelősséget vállalunk egymásért" – mondta el Szilágyi Lajos, a siófoki Villa Gréta Cukrászda tulajdonosa, a térkép projektfelelőse. "Nagyon sok hasonló kiadvány van a piacon, mi azonban szeretnénk megmutatni, hogy kikből áll a Balatoni KÖR, szeretnénk megmutatni, milyen hatalmas ereje van az élet minden területén, így a Balatonon is az összefogásnak!" – mondta Tóth Balázs, a Balatoni KÖR alelnöke.

A kiadvány szakmai partnere a Kutyabarát Balaton és a Magyar Konyha. A térkép az összes résztvevő helyen, a Kutyabarát Balaton terjesztési pontjain és a Magyar Konyha nyári különszámában is elérhető, vagy letölthető a honlapon a térkép feliratra kattintva.