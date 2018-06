Fedezze fel a Káli-medence és a Badacsony igazi rejtett kincseit!

A Káli-medencét és a Badacsony környékét nem elég egyszer bejárni, rengeteg eldugott látnivalót, kincset és élményt találunk a legismertebb nevezetességeken túl is. Kóstolja meg a Badacsony egykor leghíresebb asszonyának borát, találja meg a bazaltból épült hegyi kápolnát, vadásszon kincsekre egy középkori malomban, vagy sétáljon illatos gyógynövények között!

Kőtenger, ahol óriások játszottak

A Káli-medence egyik leghíresebb geológiai képződménye tökéletes kirándulóhely kicsikkel is. Nem kell hegyet mászni, de még csak nehéz terepet sem leküzdeni, hogy megtaláljuk. A Mindszentkálla és Szentbékkálla közötti útról lekanyarodva, vagy a szentbékkállai temetőtől is meg tudjuk közelíteni a helyet. „Kőtengernek" valójában nemcsak ezt a területet, hanem a Salföldtől egészen a Hegyestűig húzódó kőhátakat nevezik, ezek közül a legnagyobb és leginkább érintetlen a szentbékkállai sziklatömb-csoport.

A Pannon-tenger üledékéből felszínre került hatalmas sziklák által borított terület olyan, mint egy gigantikus mesehelyszín, ahol óriások hajigálták egymásra a köveket. A gyerekek imádni fogják a természetes kalandpark hasadékait, a kövek mélyedéseiben eső után összegyűlt pocsolyákat és a meglepő színekben pompázó gyíkokat. A legnépszerűbb tömb az ingókő. Ez valójában egy kőtábla, ami megbillen, ha a végére állunk. A helynek állítólag gyógyító hatása is van: a Szent Andrásról elnevezett energiavonalon helyezkedik el.

Travelo tipp:

Keresse meg a közeli Kornyi-tó különleges szobrait, amelyeket Veszprémi Imre készített!

Keressen kincseket!

Kedveli a bolhapiacokat? Szeret kincsekre vadászni régiségkereskedésekben, vagy csak gyönyörködni az antik bútorokban, használati tárgyakban? A Csigó Malom akkor is izgalmas program, ha nem a vásárlás a célunk. Hiszen a Gyulakeszi - Tapolca felé eső - végén található egykori malom-épület egy galériának, iparművészeti gyűjteménynek és művészeti szalonnak is otthont ad. Jelenleg mintegy 3000 négyzetméteren lehet válogatni a régiségek, lakberendezési tárgyak között. Találunk itt antik bútorokat, porcelánokat, dísztárgyakat és ruhákat is, a vintage stílus rajongóinak ez valóságos Kánaán. A malom mögött található, egykori gabonatároló hangárban hétköznapibb, alacsonyabb árfekvésű berendezési tárgyakat és könyveket árulnak.

A 13. századi malmot Bartunek Katalin, erdélyi iparművész és divattervező mentette meg a pusztulástól – restaurálta az épületet, hangversenytermet és sokszínű kiállítótereket alakított ki, de a munka közel sincs készen, még számos fejlesztést tervez a tulajdonos.

Nemcsak azt tartja fontosnak, hogy kiállítóteret biztosítson a művészeknek, hanem azt is, hogy a fiatalabb generációk megismerkedjenek a régmúlt idők tárgyaival. A malom művészeti szalonként is működik, a nyári időszakban komolyzenei koncerteket, operaesteket, felolvasóesteket is rendeznek itt. A 100 férőhelyes kamaraterem a Klassz a parton rendezvénysorozat egyik különleges helyszíne.



Csigó Malom - Stílus Galéria, Gyulakeszi, Kossuth Lajos u. 109.

Nyitvatartás: minden nap 9-től 17 óráig

Travelo tipp: Sétáljon fel a Csobáncra, csodálja meg a panorámát, kalóriapótlásként pedig kóstolja meg a Csigó Malom melletti Autóspihenőben a környék híres velős pirítósát!

Kóstolja meg a Badacsony legfűszeresebb borát!

A Rózsakő legendáját és a Kisfaludy-házat minden Badacsonyban járó ismeri, de vajon kóstolta már a környék egyik legütősebb borát? A Rózsakőhöz vezető út mellett található, 1795-ben épült paraszt-barokk stílusú Szegedy Róza Ház egy híres szerelemnek is emléket állít. Kisfaludy Sándor költő sok kitérő és fordulat után itt állapodott meg élete szerelmével, a zalai alispán lányával, Szegedy Rózával, akivel egy badacsonyi szüreten ismerkedett meg.

A ház most egy irodalmi és borkultúrával kapcsolatos kiállításnak ad helyet. De ha már ilyen magasra felkapaszkodott, mindenképp kóstolja meg a legendás ürmöst! Az Ürmösház Borozó honlapja szerint ez egy fűszerezett, gyógyhatású bor, az ízesítésére használt alapvető fűszer pedig az ürömfű (magvas fehér üröm), de egykor használtak fahéjat, izsópot, mustármagot, kálmosgyökeret, tormát, szegfűborsot, szegfűszeget, citrom- és narancshéjat is. Persze Szegedy Rózának is megvolt a maga féltve őrzött receptje, állítólag ma ez alapján készülnek itt a borok. Vigyázat, ütős lett a végeredmény!

Ha esetleg ezután megéhezne, akkor próbálja ki a Badacsony egyik legrégebbi szállodájának konyháját! A Neptun Hotel alapkövét 1902-ben rakták le, volt már hadikórház és szakszervezeti üdülő is. A hotel és étterme, a Tilia teljesen megújult, a kínálat a Bakony és a Balaton alapanyagaira, vadakra és halakra épül (bár ez utóbbiak nem a Balatonból, hanem környékbeli halastavakból érkeznek). Az ételeikhez helyi borokat kínálnak.

A Szegedy Róza Ház nyári nyitvatartása: június 1. és augusztus 31. között minden nap 10-től 18 óráig.

Belépőjegy az irodalmi és bormúzeumba: felnőtt 900, diák és nyugdíjas 600 forint

Sétáljon romok, kápolnák és több száz éves fák között!

Ha alaposabban is felfedezné a környéket, vegye Badacsonytomaj településrész felé az irányt, a hegyoldalban egy egészen különleges épületet talál. A Szent István király-kápolna 2014-ben készült el, építését egy helyi művész, a néhai Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművész kezdeményezte. A templom az 1965-ig működő Badacsony hegyi bazaltbánya munkástelepén álló házak köveiből épült fel.

Aztán ott van a badacsonyörsi Folly Arborétum, amely a Balaton egyik legnyugodtabb helye. Területén gyönyörű, több száz éves fák alatt sétálgathat, és élvezheti a kilátást. A 3,6 hektáron elterülő, a Kisörsi-hegy déli oldalán található arborétumot dr. Folly Gyula alapította több mint száz évvel ezelőtt, ma családjának negyedik generációja gondozza. Folly Réka és Judit, az alapító dédunokái egy borászatot is létrehoztak a birtokon a családi tradíció folytatásaként. (Folly Rékával készült interjúnkat itt olvashatja.)

Az avasi templomrom (más néven Csonkatorony), Szigliget egyik kevésbé ismert, legősibb műemléke. Mindenképp érdemes útba ejteni, ha meglátogatja a várat, vagy végigjárja a Kamonkő-tanösvényt. A templom alapjai a római korban épültek, a 12. századi bővítés a pannonhalmi bencés apátsághoz, vagy az Atyusz nemzetséghez köthető, pusztulását pedig a 16. századra teszik a régészek. A templom azért is nagyon különleges, mert kortársaival ellentétben nem keleti, hanem délkeleti tájolású.

Travelo tipp: Túrázzon a Badacsony hegyen, és keresse meg az egykori pálos kolostor romjait és a

Klastrom-kutat!

Gyógynövények egy elvarázsolt kertben

Ha szeretne többet megtudni a gyógynövények gyűjtéséről és hatásairól, vagy csak sétálna egyet egy mesébe illő kertben, látogassa meg a Gyógynövény-völgyet! A zánkai Látogató- és Oktatóközpontban mintegy 500-féle gyógynövényt termesztenek, több mint 7000 négyzetméteren. „Nagyon sokszor megesik, hogy a morcosan érkezők is mosolyogva mennek el"- fogalmazott a hely házigazdája, Takács Ferenc filoterapeuta.

Illóolajok lepárlásával, biogazdálkodással és gyógynövénykutatással is foglalkoznak itt, sőt, éttermekbe is szállítanak a helyben termesztett gyógy- és fűszernövényekből. Az érdeklődők csoportos programokon, tanfolyamokon és szervezett gyógynövény-gyűjtő túrákon vehetnek részt, de a Völgyben azokat is várják, akik egyszerűen csak élvezni akarják a kert nyugalmát és a növények illatát, látványát. A cél az, hogy minél többen megismerjék – és ezáltal sokkal jobban óvják – a helyi értékeket, és tisztában legyenek a fenntarthatóság fontosságával.

Travelo tipp: Kóstolja meg a különleges gyógyfüves borokat és a teakeverékeket!

Nyári nyitvatartás: május 1-től október 1-ig minden nap 9 és 18 óra között

Belépő: felnőtteknek 1300, nappali tagozatos diákoknak és nyugdíjasoknak 1000 forint

Kattintson a fotókra, gazdag galéria nyílik mindből!

Tématámogatás. Készült a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával.