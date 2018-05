Megérkezett a Balatoni Gasztrotérkép Applikáció

Megérkezett az új generáció a balatoni vendéglátásba! Izgalmas újdonságokkal jelentkezik idén a Balatoni Gasztrotérkép csapata: a mostantól egy kattintással letölthető applikációjukban fiatal hazai vállalkozók új helyeit, friss nyitásokat, és persze a már megszokott prémium vendéglátóhelyeket is bemutatják, a papír alapú kiadvány pedig többszáz ponton elérhető, a balatoni régióban és a fővárosban.

120 ezer példányban, összesen 64 vendéglátóhellyel – köztük éttermek, borászatok, cukrászdák és szálláshelyek – jelent meg az idei kiadvány. Újdonság, hogy a Gasztrotérképet mostantól digitális formában is használhatjuk, a Balatoni Gasztrotérkép Applikáció iOS-re és Androidra is elérhetővé vált, így egy kattintással megtudhatjuk, hol vannak a hozzánk legközelebbi gasztrocélpontok.

A Balatoni Gasztrotérkép célja továbbra is az, hogy a magas minőségű, lehetőleg nem csak a szezonban nyitva tartó szolgáltatókat népszerűsítse, és segítséget nyújtson a tájékozódásban minden gasztronómia iránt érdeklődő látogatónak. Az idei, ötödik kiadásban rengeteg újdonság szerepel: külön jelölést kaptak a szezonális helyek, melyek igazán elkötelezettek a magas minőségű vendéglátás iránt, de a legtöbb Gasztrotérképen szereplő szolgáltató továbbra is az egész éves nyitvatartást tűzte ki célul.

A résztvevő balatoni szolgáltatók palettája igen színes: éttermek, borászatok, szálláshelyek, cukrászdák, pálinkafőzde is szerepel a Gasztrotérképen. Vannak családi vállalkozások és nagyobb vállalatok is, régi balatoni "zászlóshajók" és lelkes új szereplők, mindegyikükben közös vonás, hogy saját kategóriájukban kiemelkedőek, és hisznek a Balatoni Gasztrotérkép alapértékeiben.

A készítők idén is piktogramokkal segítik a tájékozódást: idén már a vegetáriánus kínálattal rendelkező helyeket is jelölik, a digitális változatban külön kiemelik, hogy hol lehetséges bankkártyás fizetés, melyek az akadálymentesített szolgáltatók, és persze feltüntetik, hogy melyik vendéglátóhely kutyabarát, hol van gyerekmenü, panoráma, pincészet/borbolt, szálláshely, melyek az új nyitások, és a szezonálisan nyitva tartó egységek.

A készítők idén is megőrizték a már jól bevált grafikus arculatot, mely Kerekes Kata grafikus kezemunkáját dícséri. A lányok igyekeztek minden eddiginél még látványosabban megjeleníteni meg a Balaton kiemelekedő minőséget képviselő vendéglátóhelyeit és néhány legendás látnivalót is.

A Balatoni Gasztrotérkép Applikáció, melynek fejlesztője a Makery, ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play-ből is, a kiadvány pdf formátumban is bárki számára elérhető a www.gasztroterkepek.hu weboldalról is, a papír alapú Gasztrotérkép pedig továbbra is ingyenes, kétnyelvű (magyar és angol) és június 1-től megtalálható több, mint százhúsz kiemelt balatoni és többtucat budapesti turisztikai ponton, a balatoni régióban lévő MOL töltőállomásokon, a Nagyon Balaton fesztiválsorozat egyes rendezvényein, valamint a Gasztrotérképen szereplő 64 partnernél is.

Bővebbet a honlapon vagy a közösségi oldalon talál.