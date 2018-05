Sétáljon egy régi vízimalom mellett, csónakázzon egy földalatti tóban, ereszkedjen egy barlang mélyére, csodálja meg az ország legszebb panorámáját! Elmondjuk, hol érdemes pótolni a kalóriákat, honnan a legszebb a kilátás, és azt is, hogy kerül a budapestiek egyik kedvenc szobra Tapolca főterére. Akár egy hosszú hétvége alatt fel lehet fedezni az ország egyik legszebb csücskét.

Evezés a föld alatt - Tapolcai-tavasbarlang

A mészkőbarlangot 1903-ban, egy kútásás közben fedezték fel, és egy évtizeddel később nyitották meg a látogatók előtt, Magyarország első villanyvilágítással ellátott, és idegenforgalmi célokra is használt barlangjaként. Akkor is érdemes újra meglátogatni, ha már jártak itt korábban. Egy tíztermes látogatóközponttal és internetes jegyfoglalási rendszerrel bővült a hely, a régi, hosszú soroknak és a káosznak nyoma sincs.

Először egy földtörténeti és geológiai tárlatot nézhet végig, ami sokkal izgalmasabb, mint ahogy hangzik. Mi például alig bírtunk elszakadni a régió egykori őslényeit bemutató teremtől. Tudta, hogy ahol ön most sétálgat és túrázgat, a felső kréta korban pl. a „bakonysárkány" nevű ősgyík repkedett, szárnyainak fesztávolsága pedig elérte a 4 métert is?

Megismerkedhet a város alatt húzódó kiterjedt barlangrendszerrel, a karszt kialakulásának folyamatával és a meseszép, légvonalban néhány száz méterre található Berger Károly-barlang 2010-es felfedezésének történetével is. A 3D-s mozi betekintést enged a csak kutatók által látogatható barlang világába, a gyerekek pedig egy „kúszóbarlangban" próbálhatják ki, milyen lehet barlangásznak lenni.

A barlang termeit – Lóczy és Batsányi-terem – felkészült idegenvezetőkkel járhatják be, akik nemcsak a felfedezés történetét mesélik el, hanem bizarr, víz alakította formákra is felhívják a figyelmet. A legizgalmasabb rész, a csónakázás saját felelősségre történik, de nyugalom, nem kell hozzá evezős múlt, az út nagy részén kézzel is irányíthatnak. Ha nincsenek sokan, érdemes leparkolni egy kicsit a legnagyobb, legszebb teremben, gyönyörködni a kristálytiszta vízben és élvezni a csendet.

Ha biztosra akarnak menni, foglaljanak előre a neten jegyet és időpontot – amikor sok a turistacsoport, előfordulhat, hogy a helyszínen már nem tudnak aznapra belépőt adni.

Nyitvatartási idő:

március 1 - június 30. között: 9.30-17.00 óráig

július 1- augusztus 31. között: 9.00-20.00 óráig

szeptember 1 - október 31. között: 9.30-17.00 óráig

november 1- február 28. között: 9.00-16.30 óráig

Jegyár: felnőtt jegy 2000 Ft, gyerek jegy (3-14 éves): 1500 Ft, családi jegy: 5500 Ft

A Kiskirálylánytól a régi vízimalomig – tapolcai séta

Keresse meg a Fő téren a Kiskirálylány szobrát! Ugye ismerős? Marton László tapolcai születésű Kossuth-díjas szobrászművész alkotása a Duna-korzón – és Tokióban is – megtalálható. Sétáljon le a sárkányokkal díszített kapun át a mediterrán hangulatú Malom-tóig, szelfizzen egyet a Halas lépcsőnél, pótolja a kalóriákat a Tópart Bisztróban! A tócsi (itt így hívják, nem elírás!) és a város szélén tenyésztett pisztráng jó választás, ha valami helyit szeretne kipróbálni (utóbbit Tapolcán annyira szeretik, hogy ősszel fesztivált is szoktak rendezni a tiszteletére).

Az Alsó-tó és a patak menti sétány a fűzfákkal, a piros pikkelyes koi pontyokkal és a régi vízimalommal olyan, mintha egy mese színhelye lenne. Visszafelé pedig érdemes benézni a Városi Múzeumba, amelynek iskolatörténeti kiállítása azt mutatja be, milyen volt egy tanterem az 1900-as évek elején.

Városi Múzeum nyitvatartási idő: 05. 01. - 08.31. Kedd-Szombat: 10:00-17:00, 09.01-04.30. Kedd, Csütörtök, Péntek, Szombat: 12:00-16:00

Belépődíj: Felnőtt: 500 Ft, Diák/Pedagógus/Nyugdíjas: 250 Ft

Egy szelet Afrika – Afrika múzeum és Állatkert, Balatonederics

Nem az a tipikus balatoni látkép fogad minket, amikor megérkezünk: a háttérben a Keszthelyi-hegység, a maszáj kunyhók közelében zebrák és bivalyok legelésznek. A néhai Dr. Nagy Endre Afrika-kutató és vadász (1913-1994) birtokán nemcsak egzotikus állatokat, hanem egy gazdag trófea- és néprajzi gyűjteményt is láthatunk.

Dr. Nagy Endre és második felesége, Beretz Katalin halála után a neves vadász lánya, Diana és unokája, Sonja vezetik most a gyűjteményt. Diana a család tanzániai birtokáról, Usa Riverből utazott haza, hogy folytassa édesapja munkáját.

Dr. Nagy Endre az 1950-es évek elején menekült el Magyarországról, és családjával Tanzániába (akkor még Tanganyikának hívták az országot) költözött. Vadászati főnök volt a Meru vulkán vadászterületein, állatkerteket és vadaskerteket alapított. 1984-ben tért haza a balatonedericsi családi birtokra, vadászati és néprajzi gyűjteményének nagy részével együtt. Az állatkert első lakói a bivalyok voltak: a neves vadász kívánsága az volt, hogy legelésző bivalyokat lásson, amikor kinéz a balatoni háza ablakán. De azt sem bánta, ha kafferbivalyok helyett vízibivalyok élnek a karámban.

A vadász emlékszobájában személyes tárgyai és könyvei láthatók, a múzeum többi szobájában pedig szobrokat, használati tárgyakat, bútorokat, trófeákat és preparátumokat állítottak ki. A terasz bejáratát pedig egy életnagyságú maszáj harcos szobra őrzi.

Az állatkertben zebrák, struccok, vízibivalyok, japán makákók, jávorantilopok, csüngőhasú malacok laknak. Ez nem egy állatsimogató, ne próbáljon meg barátkozni! A vadász matuzsálemi korú, csaknem fél évszázados kedvenc madarát, a tejuhut a madárházban találja – sokáig a vendégek között, a nappaliban ült akár órákig is mozdulatlanul.

Nyitvatartás:

Április, szeptember-október: 9:00-16:00

Május-augusztus: 9:00-17:30

Jegyárak:

Felnőtt: 1900 Ft, Nyugdíjas: 1400 Ft, Gyerek: 1300 Ft (3-18 éves korig).

Kilépés a komfortzónánkból – Csodabogyós-barlang, Balatonederics

Akinek nem elég a csónakázás és a rövid bejárható rész a Tapolcai-tavasbarlangban, az egy izgalmas barlangtúrán feszegetheti a határait. A barlangot 1990-ben fedezték fel, és 2006 óta látogatható. A nevét a bejáratnál levő szúrós, örökzöld cserjéről kapta. Ez az ország hetedik, és egyben a Dunántúl harmadik leghosszabb barlangja, 6 km hosszú és 136 méter mély - legalábbis az eddigi feltárások alapján.

A Csodabogyós-barlang a könnyen mászható, biztonságosan kiépített barlangok közé tartozik, a túrákat tapasztalt barlangászok vezetik. Bár a bázisépület 2018 januárjában porig égett, a túrákban nincs fennakadás. Háromféle szint közül lehet választani: az alaptúra egy 400 méteres szakaszt érint - ezt gyerekeknek is ajánlják. Az extrém 1-es túra négyórás, 70 méteres mélységbe visz, és kb. 900 métert kell megtenni a föld alatt. Csak annak ajánlott, aki fizikailag jó formában van, bírja a csúszás-mászást, és nem ijed meg néhány szunyókáló denevértől. Az extrém 2-es túra csak a barlangász tapasztalattal rendelkezők vagy az extrém 1-es teljesítők számára opció, itt 90 méteres mélységbe kell ereszkedni.

Bármelyikre vállalkozik, vegye figyelembe, hogy a barlangászás egy 40 perces hegymenettel indul egy túraútvonalon. Itt található a bázis, ahol overállt, sisakot és lámpát kapunk, majd egy rövid felkészítés után leereszkedhetünk egy aknába, és indulhat kúszás. Néha nem könnyű átpréselni magunkat a szűk járatokon, vagy lemászni egy sötét üregbe, de megéri kilépni a komfortzónánkból. Olyan képződményeket láthatunk, amelyeket a turisták előtt nyitva álló barlangokban nem. Az egyik legszebb részen, a Függőkertben például közvetlen közelről csodálhatjuk meg a cseppköveket – hozzájuk érni természetesen tilos. A barlangtúra végén pedig igazi akcióhősnek érezhetjük magunkat.

Alap túra: 6.000,– Ft/fő, Extrém 1. és 2. túra: 10.000,– Ft/fő

Extrém 1. túra csoportos jegy: nincs

Bejelentkezés: a weboldalon keresztül.

Ízélmény panorámával – Csóka fészek étterem, Balatongyörök

A Balatonederics és Balatongyörök között magasodó Szépkilátóról az ország egyik legszebb panorámája tárul elénk: belátható a Balaton nyugati medencéje, a déli part dombjai és a tanúhegyek is. Ha pedig a kilátás mellé fogyasztana is valamit, akkor a szomszédos Csóka fészek terasza ehhez tökéletes helyszín.

Az éttermet 2017 áprilisában vették át mostani tulajdonosai, és búcsút mondtak a nem minőségi, giga adagos vendéglátásnak. A magyar alapanyagokból készült, szezonális fogásokhoz helyi borokat ajánlanak, miközben a klasszikusabb és a modernebb ízek kedvelői is találnak maguknak olyat, amitől igazán emlékezetes lesz a kiruccanás. Az egyik erősen ajánlott és letesztelt tétel a megyaszói mangalicatarja grillezett polentával és lecsóval, illetve a házi tésztával kínált fogasfilé. Mirelit sültkrumplit vagy rizsköretet ne is keressenek az étlapon, és mindenképp szorítsanak helyet a desszertnek.

Nyár elején grillpult is nyílik a terasz alatt, ahol füstölt és grillezett húsokkal, élőzenével várják azokat is, akik farkaséhesek, ugyanakkor nem akarnak az étterembe felmenni, mert már sok km-t tekertek le aznap.