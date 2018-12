Hétfőn felállították Rómában az idei karácsonyfát, de szegény most sem sikerült a legszebbre. Míg a tavalyi fának a tűlevelei hiányoztak egy-két helyen, a mostani megtört ágakkal érkezett meg a Velence térre. A lakosok már el is nevezték a szerencsétlenül járt fát. A 2017-es "kopaszka" helyett, most "töröttke" áll majd az ünnep középpontjában.

A római Velence tér közepén felállított 23 méteres fenyő a lombardiai Vareseből tette meg az utat az olasz fővárosig. Amikor felállították, a rómaiak rögtön észrevették, hogy a fa közepéről több ág is hiányzik. A közösségi oldalakon azonnal elkeresztelték töröttkének (Spezzacchio), ahogyan az ugyanitt álló tavalyi karácsonyfát kopaszkának (Spelacchio) nevezték, mivel alig volt rajta tűlevél. Kopaszka tavaly elnyerte Olaszország legcsúnyább karácsonyfájának címét, Róma lakossága mégis megszerette és a kopasz fa turistalátványosságá vált.

"Mi lehet rosszabb egy levél nélküli fánál, ha nem egy ág nélküli fa?" - szólt a kérdés most az interneten. A törött fenyőfa szállítójának magyarázata szerint az ágak egy részét a szállításhoz szándékosan vágták le, és a felállítást követően pótolják. Töröttkét, melyet 60 ezer LED-fény és 500 színes gömb díszít, a római főpolgármester, Virginia Raggi december 8-án avatja fel.