Ezeket a hazai adventi vásárokat kár volna kihagyni az idén

Gyönyörködni a karácsonyi fényekben egy óriáskerék tetejéről, belekortyolni a finom forralt borba, bujkálni egy hatalmas szalmabála labirintusban - ezt mind kipróbálhatjuk a hazai karácsonyi vásárokban. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb hazai adventi programokat:

Ha Budapestre gondolunk, a legtöbb embernek a Vörösmarty téri adventi vásár jut eszébe karácsony idején, de több éve már, hogy a Bazilika előtti forgatag lett a kedvenc helyszíne a karácsonyi hangulatot kereső látogatóknak és turistáknak - írja a termalfurdo.hu. Európa egyik legszebb vásárán a hangulatosan feldíszített óriási karácsonyfa és az ideiglenes 200 m2 területű korcsolyapálya mellett hazánk és Közép-Európa legnagyobb méretű és leglátványosabb 3D-s vizuális élményével várják az embereket. A Bazilika homlokzatán fél óránként színpompás, karácsonyi ihletésű rövidfilmek kelnek életre. Ezen kívül hétvégenként szórakoztató programok indulnak, közben pedig minőségi, kézzel készített ajándéktárgyakat vásárolhatunk vagy forró italokat, ételeket kóstolhatunk.

Szeged

Óriáskerékre pattanhatunk, körbejárhatjuk az ünnepi vásárt, mókázhatunk az adventi korcsolyapályán, sőt jégszobrász látványbemutatót is láthatunk Szegeden az adventi időszakban. A faházakban több mint félszáz kiállító kínálja portékáit reggel 9-től este 8 óráig. Az egyedi kézművestermékek mellett finom ételek és forró italok is várják a járókelőket. Itt találjuk Dél-Magyarország legnagyobb szalmalabirintusát, és a gyerekeket egy gigantikus mese kastély is várja. A karácsonyi fényekben tündöklő várost akár az ünnepi díszbe öltöztetett fényvillamosokkal is bejárhatjuk.

Szombathely

November 23. és december 24. között karácsonyi fényekbe borul a szombathelyi Fő tér, a Városháza előtt pedig egy olyan hatalmas világító gömbbel találkozhatunk, amiben sétálgatni lehet. A fő attrakció a fényszökőkút, de a gyerekek kedvence valószínűleg a síelő rénszarvas lesz, melynek az ölébe is be lehet ülni. Óvodások, iskolások, művészeti csoportok, civil szervezetek és ismert együttesek lépnek színpadra minden nap. Az esti órákban pedig fényfestést tartanak a Fő téren.

Székesfehérvár

Különleges fények, meghitt hangulat, esti fényfestések, rangos előadók várhatók a székesfehérvári adventi színpadon. Az egyedi fényfestést a Városháza udvarán és a Zeneiskola falán láthatják, az élő adventi naptár pedig a Városháza ablakaiban bukkan fel esténként; mesékkel, versekkel vagy karácsonyi dalokkal. Az év legmeghittebb ünnepére készülve óvodások, iskolások zenés műsorai, valamint kézműves és ajándékvásár ragyogja be a decemberi estéket. A karácsonyfa körül adventi fényvasúton utazhatunk minden szombaton, mézeskalácsból elkészíthetjük a város makettjét és interaktív játékokban is részt vehetünk, a Koriligetben csúszkálhatunk, hétvégén koncerteken szórakozhatunk az ünnepi díszbe öltözött városban.

Debrecen

Fényárban úszik a Nagytemplom előtti tér Debrecenben egészen december 23-ig. A Kossuth téren egyedi kézműves termékekkel, ellenállhatatlan finomságokkal, lélekmelegítő forralt borral, színes programokkal szórakoztatják az ide érkezőket. Az adventi forgatagot a magasból is megnézhetjük, egy 45 méter magas óriáskerékről. A monumentális szerkezet a teljes adventi időszakban működik majd. A főtéren felállított karácsonyfánál minden adventi vasárnap közös gyertyagyújtással ünnepel Debrecen. December 10-én Kökény Attila, 17-én Wolf Kati lesz a vendég a Református Nagytemplomban.

Győr

Győrben is találunk egy 50 méter magas, 30 gondolás, 180 fő befogadására alkalmas óriáskereket az ünnepi időszakban. A Dunakapu téren egy jégpálya is várja a látogatókat, a Széchenyi téren pedig ragyog mindenki karácsonyfája, és az adventi koszorú. Láthatunk még fényfestést is, megnézhetjük a betlehemet, az állatsimogatót, valamint felülhetünk a kisvasútra. Az Öt Templom Advent programsorozat keretében könnyű- és komolyzenei koncerteket, hangversenyeket, filmvetítéseket is megtekinthetünk. A Széchenyi téren kézműves vásár, a Baross úton gasztronómiai vásár nyílik ebben az időszakban, ahol megkóstolhatjuk a város legfinomabb forralt borait is.

Nyíregyháza

A legkisebbeket játék és Mikulás, a nagyobbakat e-sport, a bátrakat pedig egy 25 méter magas körhinta várja a nyíregyházi adventi forgatagban. A felnőttek sem maradnak szórakozás nélkül, őket vásár, gasztronómiai különlegességek, ünnepi díszben csillogó kávézók fogadják, míg a kulturális programok valamennyi korosztálynak szólnak.