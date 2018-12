Téli hangulatért a szomszédos Vajdaságba is érdemes átruccanni

Szombaton nyitották meg a vajdasági Szabadka műjégpályáját. Ötödikén, azaz egy nappal a Mikulás érkezése előtt a téli vásár is megnyitja kapuit, ahol az egész régió kézműves termékeit megtalálja majd.

A szabadkai műjégpálya hétköznapokon délelőtt 10-től 12-ig és délután 18-tól 20 óráig várja a jég szerelmeseit. Hétvégénként ezek mellett délután 15-től 17 óráig is lehet korcsolyázni. A műjégpálya már a nyitást követő első délelőtt teljesen megtelt korizókkal - írja a vajdasági Pannon RTV.

A belépőjegy ára idén is 110 dinárba kerül, amely 300 forintnyi értéknek felel meg. Ennek fejében a korizók két órán át használhatják a műjégpályát. A helyszínen még korcsolya élesítésre is van lehetőség, ezért 100 dinárt, azaz kicsivel kevesebb, mint 300 forintot kell fizetni. Akiknek nincs korcsolyájjuk, azok alkalmanként 200 dinárért, azaz 550 forintért bérelhetnek a helyszínen.

Érdemes szerda után felkeresni Szabadkát, hiszen 5-én nyit az ünnepi vásár is, így ettől a naptól kezdve a szecessziós várost a teljes téli forgatagában láthatja - tudtuk meg a subotica.com, szabadkai hírportál híreiből. A központba közel száz fa házikót állítanak fel, ahol az egész régióból érkeznek kézművesek.

Az asztalokon talál kézműves táskákat, gyapjú termékeket, különleges édességeket, karácsonyi képekkel dekorált fa dobozkákat, rengeteg karácsonyfa díszt, kötött sapkát, sálat és kézzel készített ékszereket, sőt vajdasági mézespálinkát és mézborokat is. A helyi ételeket is érdemes megkóstolni: választhat a pjeskavicát, csevapot, vagy akár egy forró sült kolbászt. A laktató finomságok után forró teát és forralt bort is iszogathat.

A feldíszített várost is érdemes bejárni, a sétányon már lógnak a színes jégcsapok, a fákon tarka égők világítanak. A szecessziós városháza és a nemrég felújított zsinagóga pedig csak tovább emeli a karácsonyi látkép színvonalát.