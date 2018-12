Mutatjuk Lengyelország legizgalmasabb karácsonyi városait

Hat lengyel városban is karácsonyi vásárt rendeznek, ünnepi ételekkel és kolędával, azaz karácsonyi dalokkal. Egy kis városnézés után érdemes leülni egy forralt borra, megkóstolni egy ünnepi ételt és közben lengyel karácsonyi dalokat hallgatni.

Gdańsk minden évben újdonságokkal hódít

Gdańsk Lengyelország hatodik legnagyobb városa és karácsony közeledtével minden évben új látnivalók jelennek meg a főterén. Az idei év legnagyobb durranásra a két szintes körhinta, amely 11,5 méter magas, 12 méter átmérőjű, és 78 utast bír el egyszerre.

A turistákat ebben az évben egy nemzetközi konyha is várja, ahol még magyar ételeket is lehet vásárolni, de német, kínai, spanyol és görög ételkülönlegességek is kaphatók. Azon se lepődjön meg, ha sétálás közben egy ablakból kikukucskáló rénszarvas szól önhöz, ugyanis ő Lucek, aki minden arra járónak kellemes ünnepeket kíván - tudtuk meg az esemény hivatalos oldaláról.

Mesebeli lényekkel is lehet találkozni Wrocławban

Wrocław, magyarul Boroszló, az ország negyedik legnépesebb és az egyik legrégebbi városa is egyben. Aki az ünnepi időszakban látogat el ide, az egy igazi vidámparkra hasonlító mesevilágba toppan, hiszen a karácsonyi vásárt rengeteg színes izzó, mesebeli lényeknek öltözött emberek, izgalmas hullámvasút, körhinta és játékgépek veszik körül. A karácsonyi fergeteg december 31-én ér véget - írják az esemény Facebook oldalán.

Krakkó óriásfenyővel várja látogatóit

Lengyelország egykori fővárosa, Krakkó egy 15 méter magas, 260 ezer izzóval díszített, csillogó karácsonyfával kápráztatja el a turistákat. A városban koncertekkel, karácsonyi dalokkal és kézműves vásárral hangolódhatunk az ünnepekre - írják az esemény hivatalos weboldalán.

Suhanás a Mikulás szánján Olsztynban

Olsztyint Északkelet-Lengyelországban találja, és december 13-a és 16-a között akár a Mikulás szánjára is fel lehet pattanni a városban, amely egy virtuális utazásra repíti el utasait. A gyerekek kipróbálhatják a snowboardozást, de lesz karácsonyi vásár és különböző látványos rendezvények is, mint például a minden évben megrendezett kutyaszán verseny és a jégfaragás - írják az esemény weboldalán.

Varsó óvárosa most a legszínesebb

Lengyelország fővárosában már november 23-a óra zajlik az ünnepi kavalkád, és január 6-ig véget sem vetnek a szórakozásnak. Varsó egyébként is színes régi épületeit most az ünnepi fények teszik még látványosabbá. Érdemes az esti órákban bejárni a várost: sötétedés után hangulatos karácsonyi fények ragyognak, amerre csak nézünk . A hagyományos termékeket kínálgató árusokat is megtaláljuk, sőt, egy óriás karácsonyfa is várja a turistákat.