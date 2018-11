Az advent legzöldebb kalendáriumát alkották meg

Sokat írtunk már a Felelős Gasztrohős Alapítványról, ami keresztes lovagként harcol a zöld elvekért, a szívószálak és egyszer használatos műanyagtárgyak ellen, szóval egy élhetőbb jövőért. Jönnek az ünnepek, több se kellett nekik, beleálltak a témába ismét.

Arról írtak közleményükben, hogy az adventi kalendárium műfaját is újragondolták. Az övék azonban különbözik a kinyitható ablakos, csokit rejtő daraboktól ugyanúgy, ahogy a házilag varrt, kis ajándékokat rejtő műalkotásoktól is, lévén, hogy online (kattintson ide érte!).

Ebben környezetbarát tippeket, információkat, inspirációkat rejtettek el. Arra építenek, hogy karácsonykor a legtöbb ember el van foglalva azzal, mit és kinek és hol szerezzen be az ünnepekre, nincs idő azon agyalni, mi ebből környezetbarát, és ha zöld szeretnék maradni, mit tegyek. Vighné Boóc Judit, az alapítvány munkatársa így érvelt:

Szerettünk volna egy kis segítséget adni azoknak, akik zöldebbé tennék a karácsonyt, és nem titkolt célunk az is, hogy azok kedvét is meghozzuk a környezetbarátabb ünnephez, akik eddig nem érdeklődtek a téma iránt. A tippek, ötletek csak inspirációk, és nem kőbe vésett szabályok. Ha valaki már egy dolgot beemel a karácsonyi készülődésbe is, tett a környezetért, ami úgy gondoljuk, csak még jobban emeli az ünnep fényét.

Holnap, azaz december 1-én nyílik az első virtuális ablakocska, hogy egy olyan karácsonyunk legyen idén, ami távolabb löki a Föld bolygót az ember ásta szakadéktól.