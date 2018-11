Megérkezett Budapestre Joulupukki, a finn Mikulás

A Finnair menetrendszerű járatán a finn Mikulás, vagyis Joulupukki érkezett Magyarországra. Ahogy korábban is minden évben, úgy most is néhány nappal december 6-a előtt érkezett meg a Mikulás a magyar fővárosba. Ez idő alatt alaposan körül tud nézni az országban és minél több gyermeket felkershet.

Joulupukkit az idén a vecsési Mosolyország Óvoda gyermekei, néhány szerencsés repülőtéri dolgozó óvodás korú gyereke és közel ötvenfős médiacsapat várta a repülőtéren; valamint nulla fok körüli hőmérséklet és metszően hideg szél. De a jó melegen beöltözött óvodások éneke és rajzos üdvözleteik átmelegítették a fehérszakállú szánbűvölőt.

Joulupukki idei magyarországi programját a Mikulásgyár szervezi, így az érdeklődők már november 30-án is találkozhatnak vele, mikor délelőtt 11 órakkor megnyitja a Mikulásgyárat. Programjának további részleteiről a mikulasgyar.hu oldalon lehet informálódni.

A közlemény szerint a nagyobbak közül többen levelet is írtak a Mikulásnak, arról, hogy mit szeretnének kapni ajándékba. Ezeket a kívánságokat egyébként évközben is lehet postázni Joulupukkihoz, hiszen ő Lappföldön, az északi sarkkörön túl, Rovaniemi finn várostól északra egy fenyőerdő mélyén él. Olyan nagy levélforgalmat bonyolít a világ minden részén élő gyerekekkel, hogy a finn posta egy külön postahivatalt nyitott a számára fenyőerdőben lévő háza mellett. A Joulupukki levélcíme:

Joulupukin Pajakylä

96930 NAPAPIIRI