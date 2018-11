Műjégpálya várja a korcsolyázókat Eger tüdejében

Az "Eger tüdejének" nevezett Érsekkertben felállított fedett műjégpályát december elsején nyitják meg a helyiek és a városban tartózkodó turisták előtt. A népkerti műjégpálya december 1-én reggel 9-től egészen 2019. február 28-ig folyamatosan várja majd a vendégeket – írta a Turizmus.com.

Az Érsekkerti sátorral fedett, 20 x 40 méteres pálya nemcsak a felnőtteket, hanem az óvodás és iskolás csoportokat is várja, utóbbiaknak még a belépés is ingyenes. De akik még nem olyan biztosak magukban, és csak ismerkednek a korcsolyázás élményével, azoknak felállítottak egy 12 x 22 méteres műjégpályát a Végvári vitézek terén. Ezt az Eger Advent ideje alatt biztonságosan használhatják.

A december elsejei nyitást követően hétfőtől csütörtökig reggel 8-tól este 8-ig, péntekenként reggel 8-tól este 9 óráig, szombaton 9-től este 9-ig, vasárnaponként pedig 9-től este 8-ig mehetünk korcsolyázni. Akinek nincs korcsolyája, az kölcsönözhet, de lehet majd köszörültetni is, továbbá értékmegőrző, büfé és melegedő sátor is lesz, sőt még korcsolyaoktatást is terveznek.