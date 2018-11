Ha Fertődön jár, ugorjon be a kastélyba egy mézeskalácsra

Igazi karácsonyi hangulat lakja be a fertődi Esterházy-kastélyt december 1-én. Délután 2 és 5 óra között mézeskalács- és teaillattal fogadják a betérő családokat.

Akit becsalogat a karácsony illata az Esterházy-kastélyba, az a gyermekprogramok keretében rendhagyó kastélytúrán vehet részt, emellett pedig ünnepi hangulatot varázsol egy közös barokk tánc is. Pihenésként finom teával, valamint a már hagyománnyá vált mézeskalács-készítéssel várják az érdeklődőket.

Egy interaktív családi előadáson is részt lehet venni. Radics Feri bácsi „Négy évszak – a kastélykert titkos élete" címmel tart előadást, ahol a résztvevők testközelből is megtapasztalhatják Eszterháza csodáit: feltárul előttünk az Esterházy-kastélykertek őshonos fáinak különleges világa, a rejtőzködő állatokkal való kapcsolat, és a rózsakert növényeiről is hallhatunk érdekességeket – írják a fertődi Esterházy-kastély Facebook-oldalán. A programokon való részvétel térítésmentes, az előadás azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezéssel kapcsolatos információkat ide kattintva találja.