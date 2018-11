Igazi krampuszok és a Csendes éj dallamai árasztják el Salzburgot

Elbűvölő karácsonyi vásárok, adventi koncertek és hagyományőrző rendezvények sokasága varázsolja el a Mozart-város látogatóit az adventi időszakban. Az óváros utcáit sült gesztenye és forralt bor illata lengi be, de az ünnepi fények is megérnek egy meghitt sétát. Megnyitott a salzburgi karácsonyi vásár.

Fergeteges karácsonyi vásár

A Világörökség részévé nyilvánított salzburgi óváros kellős közepén a világ egyik legrégebbi gyökerekkel rendelkező karácsonyi vására tárul a látogatók szeme elé. A híres salzburgi karácsonyi kirakodóvásár eredete a 15. század végére vezethető vissza, ma pedig mintegy száz kiállító és elárusító standját járhatja körbe. Vásárolhat kézműves termékeket, helyi édességeket, forralt bort és puncsot is - tudtuk meg a salzburg.info híreiből.

Krampuszfelvonulás és szabadtéri koncertek

Idén is számtalan rendezvény kíséri a salzburgi karácsonyi vásárt: a gyermekeknek tartott ünnepi felolvasások, krampusz felvonulások, karácsonyi vezetések és kóruskoncertek mellett a toronyból felhangzó fúvószene is nagyszerű élményeket ígér.

November végétől január elejéig hátborzongatóan szép pillanatoknak lehetünk tanúi, amikor krampuszok és más maskarások színpompás csapatai forgatják fel a város életét. Ezeknek a felvonulásoknak nagy hagyománya van Ausztriában. A Mikulás és a krampusz látogatása mellett sok más adventi rendezvény is szórakoztatja a látogatókat és a helyi lakosságot: egyebek mellett átélheti a salzburgi adventi éneklés bensőséges hangulatát is, ami azért is izgalmas, mert itt született a világhírű „Csendes éj" című dal.