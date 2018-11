Már elindult a Mikulás a kismartoni Esterházy-kastélyba

Kismarton, vagy osztrák nevén Eisenstadt Soprontól mindössze 20 kilométerre fekszik, így a nyugat-magyarországiaknak nem kell sokat utazniuk, hogy csodájára járjanak az Esterházy-kastély karácsonyi hangulatának. Az épület ünnepi színpompában tündököl és hamarosan a karácsonyi vásár is elkezdődik.

Mivel tavaly rengetegen látogattak ki a kismartoni Esterházy-kastély karácsonyi kavalkádjába, a szervezők idén ismét két hétvégét szentelnek az ünnepi hangulatnak. December 7-9. és 14-16. között hagyományos, nemzetközi kézműves vásár, sok kedves ajándékötlet, karácsonyfa vásár, forralt bor, puncs és sült gesztenye várják a látogatókat - tudtuk meg az Esterházy-kastély híreiből. A karácsonyi sokadalomra 7-én 15 óra után érdemes érkezni, ugyanis ekkor nyitják meg a vásárt és a gyermekprogramokat

Ezen a napon a Mikulás is ellátogat a kastélyba, hogy ajándékokat osztogasson a jó gyerekeknek, továbbá Szilváskrampusszal és társaival kézműves foglalkozáson is részt vehetnek a legkisebbek.

Másnap, azaz 8-án „A Karácsonyi bárány" című bábelőadást mutatják be, és a családoknak karácsonyi kastélyvezetést is szerveznek. Vasárnap egyebek mellett karácsonyi dalokat tanulhatunk, sőt a vendégsereg apraja akár táncra is perdülhet. 14-e és 16-a között is hasonló programokon lehet részt venni. A részletekről ide kattintva olvashat.

És ha már a városban járnak, érdemes ellátogatni az Esterházy-kastélyhoz közel található Haydn Hausba is, ahol a világhírű zeneszerző egykori otthonát járhatják körbe, de van a városban egy múzeum is, ahol izgalmas gyűjtemények tekinthetők meg.