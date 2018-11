Sosem látott fényjáték ragyogja be Győrt

Sosem látott fényjátékkal, korcsolyapályával, különleges díszvilágítással és adventi programokkal várja a karácsonyra készülődőket Győr. A gyerekek a Győri Meséskönyvem adventi különszámát is fellapozhatják, amelyben az ünnepre készülő várost ismerhetik meg.

Győrbe december 1-től érdemes elutazni ünnepi hangulatért, ezen a napon délután 5-kor nyitják meg az adventi vásárt a központban. A kézműves termékeket kínálgató faházikók mellett megcsodálhatjuk a város karácsonyfáját, a Betlehemet, az óriás adventi koszorút, de megtaláljuk a Mikulás szánját is.

Amerre lépünk, ünnepi hangulatba botlunk

A belvárosi utcákon a fényfüzérek mellett az idén is látható majd számos különböző, kivilágított forma, a Dunakapu téren pedig sokak kedvence, a mobil korcsolyapálya várja a vendégeket, ahol még jégshowt is láthatunk. Érdemes körbejárni az egész központot, hiszen mindenütt ünnepi kavalkádba csöppenünk: a Megyeháza téren vásári hangulat, a Baross úton a gasztronómiai különlegességek, a Széchenyi téren ünnepi programok és a kézműves vásár várja a látogatókat, míg a Dunakapu téren a szórakoztató attrakciók kapnak főszerepet – írják a Győri Önkormányzat hivatalos weboldalán.

Megújul a fényjáték

Az idei Győri Advent egyik jelképe, a fényjáték megújult formában jelentkezik, amely az idén több, kisebb epizódból tevődik össze, és minden héten egy újabb csodás történetet tekinthetünk meg. A napi vetítések első és utolsó órájában pedig az addig bemutatott összes részt láthatjuk majd. A fényjáték a Széchenyi téren hétfőtől csütörtökig 17-től 20 óráig óránként, pénteken és szombaton 18-tól 21 óráig óránként, vasárnap pedig 18, 20 és 21 órakor lesz látható.

Koncertözön és Boogiefeszt is lesz

Decemberben olyan programokon vehetünk részt, mint Rúzsa Magdi, Pál Dénes, az Alma együttes, a Kiscsillag együttes, Szulák Andrea, Rákász Gergely, Szekeres Adrien, Takács Nikolas, Demjén Ferenc koncertje, vagy a Rapülők utolsónak tervezett fellépése.

Az idén is megrendezik a nemzetközi betlehemes találkozót, és nem telhet el győri advent a Boogiefeszt nélkül, amelyen számos külföldi előadó is jelen lesz, az esemény sztárvendége pedig az a Mungo Jerry, akinek az In the summertime című slágert köszönhetjük.

A gyerekeket is számos érdekesség várja

Természetesen a Mikulás is megérkezik a városba, miközben kézműves foglalkozásokkal és játszóházakkal várják a legkisebbeket. Érdemes felkeresni a Baross úti látogatóközpontot is, ahol a karácsonyi ajándékötletek mellett a Győri Meséskönyvem verses foglalkoztató füzet-sorozat ötödik részét is megtalálhatjuk.

A győri polgármesteri hivatal Városmarketing és Programszervezési Főosztályának munkatársai ezúttal a Győri Advent köré építették fel a tematikát, így számos érdekes történetet, játékot, recept- és ajándékötletet rejt a kicsiknek a kiadvány. Kitöltése igazi családi programnak ígérkezik. Ugyancsak itt ismerhetjük meg közelebbről a Győr turisztikai kártyát, amely 24, illetve 48 órára kínál kedvezményes, vagy ingyenes belépést több városban fellelhető programra.

A karácsonyi hangulatban tündöklő várost idén akár 50 méteres magasságból is megnézheti, hiszen Győr nemrég egy óriáskerékkel gazdagodott. Az óráskereket másfél hét alatt, egy 120 tonnás daru segítségével állították fel a téren, ahol az adventi időszakban a korcsolyapálya is helyet kap majd. A kilátópont 2019. január 13-ig Győrben marad.