Látta már Siófokot karácsonyi pompában? Hamarosan megnézheti

A siófoki Fő tér december 1-jén ünnepi hangulatba öltözik, ugyanis az idén 50. születésnapját ünneplő Siófok jubileumi programsorozatának első decemberi eseménye, a karácsonyig tartó Aranycsengő Adventi Vásár.

Korábban már írtunk róla, hogy karácsony környékén is érdemes elutazni a Balatonra. Akkori cikkünkben egy balatonlellei Mikulás regattára és karácsonyi kavalkádra hívtuk fel a figyelmüket. Most viszont Siófok ünnepi hangulata csalogat minket a magyar tengerre. A Víztorony körül nemsokára ismét felsorakoznak a díszes pompába öltöztetett kis faházak, melyek tehetséges kézművesek termékeit rejtik. Az itt fellelhető kínálatból az egész család számára megtalálhatjuk a tökéletes karácsonyi ajándékot. A gasztronómiájáról is ismert Siófokon természetesen az adventi vásár alatt sem maradhatnak el az olyan finomságok, mint a kürtőskalács, a lepény, a gőzgombóc vagy a téli kedvenc, a forralt bor - írja az Online Turizmus.

Vasárnaponként az adventi hagyományokhoz híven Siófok adventi koszorúján is meggyúlnak a gyertyák, ahogy közeledünk az ünnepek felé. Az ünnepi fényárban idén is jobbnál jobb előadók műsorára számíthatunk a siófoki Fő téren. A hétvégi fellépők között lesznek tehetséges helyi zenekarok, de ismert hazai előadók is, mint például a sokoldalú Daniel Speer Brass Friends, vagy a Fourtissimo zenekar.