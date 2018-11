A Plitvicei-tavak hópaplanba bújtak és lenyűgöző látványt nyújtanak

Megérkezett Horvátországba a téli csapadék. A horvát lapok arról írnak, hogy a Plitvicei-tavak térségében esett a legtöbb hó, így mára 19 cm vastag hópaplan fedi a nemzeti parkot. A turisták kedvencéről sokan nem is gondolnák, hogy télen is varázslatos látványt nyújt, ezért most megmutatjuk mesés téli arcát is.

A Plitvicei-tavak Nemzeti Park Igazgatósága 2018. február 16-án 78 centiméter havat mért a park területén. Ekkor felhívták a kirándulók figyelmét, hogy bizonyos ösvények nem járhatók. Ha a hóesés most is így folytatódik, akkor az idei téli kirándulás alkalmával is legyenek nagyon óvatosak.

A park üzemeltetői nem tiltanak el senkit a hótakaróval fedett terület felkeresésétől, de ajánlják, hogy a látogatók indulás előtt tájékozódjanak a hóhelyzetről az első bejáratnál (Entrance 1) telefonon vagy e-mailen.