Karácsonyi fényárban úszik Belgrád és az első hó is megjött

A szerb főváros az elsők között kapcsolta be a város karácsonyi fényeit, már múlt hét csütörtök óta rengetek színben tündököl a város. A legszebb díszítést idén is a központ kapta, ahol arany, ezüst és piros színű LED-hidak alatt bújhatunk át, világító hóemberekkel és télapókkal fényképezkedhetünk és karácsonyi fényekbe öltöztetett lószoborral is találkozhatunk.

A Knez Mihailov sétányon számos tavaly is használt dísszel lehet találkozni, de a látványos gömbök és a színes ajándékdoboz idén is gyönyörű látványt nyúlt, főleg ha beállunk valamelyik közepébe. A Tašmajdan parkban lehet találni a legtöbb új elemet, ugyanis ezt a városrészt a korábbi éveknél jóval gazdagabban díszítették ki ebben az évben – írja a szerb Kurir napilap. A hírportál oldalán ma már arról is lehet oldasni, hogy megérkezett az első hó a fővárosba, így aki most érkezik, a karácsonyi fények mellett a hóhullásban is gyönyörködhet.