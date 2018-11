Összegyűjtöttük Székesfehérvár legtutibb adventi programjait

Mesébe illő látképben lehet része, ha ellátogat Székesfehérvárra egy kis kürtőskalácsért, forraltborért és ünnepi hangulatért. Lesz mézeskalácsmakett-építés, zenélő padok és fényjáték, de a városháza ablakából is meglepetések tárulnak a járókelők elé.

A városházából mesebeli palota lesz

A városháza homlokzatára képeket vetítenek, ami varázslatossá teszi a városképet. December elsejétől szenteste napjáig minden este kinyílik majd egy ablak, hogy onnan egy mese, vers vagy éppen kedves dal formájában érkezzen a napi meglepetés a sétálókhoz. A meglepetéseket a Vörösmarty Színház művészei, a Fehérvár Hangja énekesei, a Zeneiskola diákjai és a Szabad Színház tagjai nyújtják át –olvasható a Székesfehérvár Turizmus oldalán.

A gyerekek kedvencei

A kicsik imádják a karácsonyfa körül futó mesés kisvonatot, amit a főtéren lehet megtalálni. Szintén jó móka lehet 30-án, pénteken a városmakett építése mézeskalácsból, valamint a mézeskalácssütés és -díszítés is. A nagyobbak részt vehetnek interaktív hópelyhes játékokban is, és elvarázsolja majd őket a 7 kilométernyi fényfüzér is, ami körbeszövi az egész várost. A Koriligetet is érdemes felkeresni a gyerekekkel, ami idén a Zichy-ligetben várja a csúszkálókat, akik a feldíszített Zenepavilon körül róhatják a köröket. A korcsolyázás után pedig felpattanhat családjával az adventi fényvonatra is, ami minden szombat délután elkalauzolja a vendégeket egy hangulatos városi körre, karácsonyi dallamok kíséretében.

Zenés rendezvények és adventi vásár is lesz

A hétvégéken zenés műsorok, koncertek várják a látogatókat a Városház téri színpadon, hallhatjuk többek között Kocsis Tibort, Kökény Attilát, Hámori János és Oláh Zoltán duóját és a JaMese zenekart is. Egy forró tea, forralt bor és kürtős kalács után pedig bejárhatjuk az adventi vásárt, ahol egyedi, különleges ajándékokat vásárolhatunk. A Városház téri és Fő utcai kirakodóvásár mellett a Püspökség udvarába is mindenképp érdemes betérni, ahol a helyi kézművesek kínálják míves portékáikat.