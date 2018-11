Évről évre igazi alpesi karácsonyi hangulattal fogadja látogatóit Kőszeg már november közepétől, és az idén is hamarosan a forraltbor illata és karácsonyi élőzene járja be a hangulatos várost.

November 23-tól karácsonyi díszkivilágítással megszépült téren fogadják a középkori város adventjére érkező vendégeket. Mind a négy adventi vasárnap délutánján vásárosok, fellépők, étel-ital, karácsonyi muzsika és baráti beszélgetések várnak mindenkit a Jurisics téren. December 8-án és 9-én lesz a Natúrparki Mesterek Adventje, 15-én és 16-án a Kőszegi Forraltboros Advent hívogat, míg december 22-én a Kőszegi Jégkarácsony fogad minket az újonnan megnyílt Kőszegi Jégcsarnokban – olvasható Kőszeg hivatalos oldalán.

November 23. és december 23. között a Virágudvarba is érdemes betérni. Itt az adventi és karácsonyi kreációk mellett, a natúrparki kézművesek gyönyörű ajándékai közül válogathatunk, továbbá az Advent a Natúrparkban, ahogy mi szeretjük című kiállítást is körbejárhatjuk. A Jurisics várban szombatonként a Karácsonyi bütyköldében kézműves kalandok várják a családokat, az Írottkő Natúrpark műhelyében karácsonyi díszeket és ajándékokat lehet készíteni.

Az idei Kőszegi Advent különlegességeként, külön koncerttel emlékeznek meg az oly szeretett Csendes éj karácsonyi ének éppen 200 évvel ezelőtti megszületésére. A Kőszegi Vonósok december 8-án este megidézik a hófútta alpesi karácsonyi éjszakán született örök dalt.

Az adventet Kőszegen mindig nagyívű zenei élményekkel ünneplik: a jövőre 160 éves Concordia-Barátság Énekegyesület koncertje és Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara játéka mellett a Kőszegfalvi Német Nemzetiségi Énekkar Adventsklangja is várja a hallgatókat a következő hetekben. A főtéren ráadásul nem csak a színpadra lépő együttesek fakadnak dalra, hanem a járókelők is, hiszen karácsonyi énektanulást is rendeznek a szabadtéren. December 22-én a várba térhetnek be a zenekedvelők, ahol a Cirákulum alkalomhoz illő koncertjét hallhatják. Miután körbejárták a karácsonyi hangulatban úszó várost, betérhetnek felmelegedni a helyi vendégfogadókba is, ahol szintén készülnek az adventi időszakra: különleges, karácsonyi ízekkel várják mindazokat, akik mélyet akarnak szippantani a fűszerillatú alpokaljai karácsonyi készülődésből.