Karácsonyi jótékonyság lepi be Budapest menő művészudvarát

November 19-én nagy jótékonysági akcióba kezd a belvárosi Paloma művészudvar és közösségi bemutatótér: játékokat gyűjtenek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza - Zuglói Családok Átmeneti Otthonában élő gyerekeknek – közölték hétfőn. A december 19-ig tartó akcióban a Kossuth Lajos utca 14-16. belső udvarába lehet majd vinni az adományokat.

A zuglói otthonban jelenleg 26 család mintegy 80 gyermekkel él, ide krízishelyzetbe került családok kerülnek, akik itt kezdhetnek új életet. A Paloma arra kér mindenkit, hogyha van otthon jó állapotú játéka, ami már nincs használatban, hozza el, hogy azokhoz kerülhessen, akiknek karácsonykor se jutna sok meglepetés.

Az ajándékokat bármely művésznél le lehet adni, cserébe az adományozó egy 15 százalékos Paloma-kupont kap, ami náluk levásárolható.

A Paloma 2014 májusa óta működik az V. kerületben, a patinás Wagner-házban. Célja, hogy a designt, a képző- és iparművészetet, valamint a kézművességet népszerűsítse. Most több mint 40 kézműves, képzőművész és designer munkái láthatóak itt, az alkotókkal is találkozhatunk, vásárolhatunk is tőlük.