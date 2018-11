A soproniak már díszítik a várost és készítik az ünnepi borokat

Sopron utcáin már lehet látni karácsonyi csillagokat és gömböket, miközben izzókkal teli szalagok kötik össze az út két szélén álló épületeket is. A helyiek a napokban kezdték feldíszíteni a várost, és bő két hét múlva a karácsonyi vásár is beköltözik az óvárosba.

Az előkészületekre már csak 15 napjuk marad a soproniaknak, hiszen december 1-én színes karácsonyi vásár és számos ünnepi rendezvény zsongja be a központot. Aki az adventi hetekben meglátogatja a történelmi Várkerületet az fenyő-, és fahéj illattal, finomságokkal, kézműves termékekkel és szórakoztató műsorokkal találja szembe magát – olvasható a Soproni Advent Facebook-oldalán. Arról is írnak, hogy hívogató betlehemmel is találkozhatunk, a kicsiket pedig gyermekvasút várja.

A Tűztorony közelében színes adventi kalendárium fogadja majd a turistákat, de nem tudnak majd észrevétlenül elmenni a hatalmas adventi koszorú mellett sem. Érdemes lesz belekóstolni a híres helyi borászok nedűjébe is, amelyek idén is széles választékban sorakoznak fel a karácsonyi vásár standjain. Továbbá válogathatnak majd a teakülönlegességek között, forralt borozhatnak, sőt, puncs is lesz felnőtt és gyerek kivitelezésben egyaránt.

A Fő téren egy színpadot is felállítanak, ahol Sopron szinte valamennyi iskolája és óvodája bemutatja karácsonyi műsorát. A legkisebbek és a kicsit nagyobbak után már Sopron ismertebb tehetségei csillogtatják meg tudásuk legjavát.