Ünnepi fényvillamosok indulnak Szegeden

Csak néhány órája adtunk hírt a szegedi belvárosában készülődő karácsonyi hangulatról, és most az is kiderült, hogy az óriáskeréken, és a hatalmas szalmalabirintuson kívül más érdekesség is készülődik a városban. Karácsonyi motívumokkal díszítik fel a villamosokat, amelyek nemsokára ünnepi fénypompában térnek vissza az utakra.

A szeged.hu tegnap számolt be róla, hogy két hét alatt sikerült ünnepi díszbe öltöztetni a szegedi villamosokat, ami azt jelenti, hogy november 23-tól karácsonyi járgánnyal utazhatjuk be a várost. A 204-es Kotorról elnevezett csuklós Tatrát és a 105-ös Pesát is feldíszítették, de valószínű, hogy az elsőként említett szerelvény lesz az utasok fő kedvence, ugyanis nem csupán ledcsíkokat, hanem különböző karácsonyi figurákat is kapott.

Közel nyolcvan méternyi fénytömlőt szereltek rá, ezekből formáztak fenyőfát, rénszarvast, mikulást a szánjával, valamint hullócsillagokat.