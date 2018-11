Közel 40 méter magasról is megnézheti Szeged karácsnyi hangulatát

Óriáskerék, ünnepi vásár, adventi korcsolyapálya, sőt jégszobrász látványbemutató is lesz Szegeden az adventi időszakban. Az előkészületeken már gőzerővel dolgoznak, és nem is maradt sok idejük a szervezőnek, hiszen tíz nap múlva kezdődik a Szegedi Karácsonyi Hetek a város főterén.

Már építik a karácsonyi vásár fa házikóit a szegedi Széchenyi téren. A november 23-i nyitásra közel négyszáz négyzetméternyi árusítóhely készül el - tudtuk meg a szeged.hu híreiből.

A fősétány karácsonyi vásárában a látogatókat a kisebb-nagyobb ajándéktárgyak mellett forralt bor, kürtöskalács és a szervezők ígérete szerint színvonalas vendéglátás várja majd. Mint írják, a faházakban több mint félszáz kiállító kínálja portékáit a vásár ideje alatt reggel 9-től este 8 óráig. Az egyedi kézművestermékek mellett finom ételek és forró italok is várják a járókelőket.

November 23-tól az ünnepi fényekben ragyogó belvárost egy közel 40 méter magas óriáskerékről is meglehet majd nézni, de az sem marad izgalmas látvány nélkül, akinek tériszonya van. A Dóm téren egy karácsonyi fényekben tündölkő, szabadtéri jégkorcsolyapályát alakítanak ki, a Széchenyi téren pedig csillogó jégszobrokban gyönyörködhetünk. A fagyos élmények után akár Dél-Magyarország legnagyobb szalmalabirintusában bújócskázva is felmelegedhetünk. A gyerekeket egy gigantikus mese kastély is várja, ahol Csukás István mesehőseivel találkozhatnak, de érdekes lehet megnézni Szeged óriás kockáit is, amelyek szintén a főtéren kapnak helyet - derült ki a Szegedi Karácsonyi Hetek rendezvény facebook bejegyzéséből. A Dugonics Tér gasztro-helyszínén pedig finom falatokat és ízletes forraltbort kaphatnak. Az idén december 24-ig lehet élvezni a szegedi karácsonyi kavalkádot.