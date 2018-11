Mikulás Regatta és karácsonyi vásár is lesz a Balatonon

Télen is megéri ellátogatni a Balatontra. Igaz a fürdőruha helyett meleg pulcsit, az úszógumi helyett pedog korcsolyát érdemes a bőröndbe pakolni, de a kikapcsolódás lehetősége hasonlóképpen adott, mint a nyári hónapokban.

A téli idény november 24-én kezdődik, amikor Balatonlellén megnyílik a műjégpálya. Továbbá, ahogy már megszokhattuk, idén is lesz téli finomságokat kínáló hütte, lehet korcsolyát bérelni, sőt akár egy fakutyára is felpattanhatunk. December 1-én már a karácsonyi kézműves termékeket is megtaláljuk a Balaton partján, ugyanis ezen a napon nyit az Adventi Fesztivál.

December első két napján a Balatoni KÖR által szervezett gasztro piknik várja a látogatókat. A két napos rendezvényt a szervezők több hagyományos eseménnyel is összekötötték: a IV. Balatonlellei Karácsonyi vásárral és III. Mikulás Regatta vitorlásversennyel.

Ezeken a napokon senki nem tér haza üres hassal, mivel jelen lesz a Balatonpart 10 meghatározó étterme, 12 borászat, 2 cukrászda és egy pálinka főzde is, és ha még marad hely, akkor sültgesztenyét is szemezgethetnek. Egy igazi kuriózumot is kipróbálhatnak a helyszínre érkezők, mégpedig a Balaton első látványszaunáját közvetlenül a tó felett - írja szerkesztőségünkbe érkezett közleményében a Balaton KÖR, akik a gyerekekről sem feledkeztek meg. A kicsiknek gyerekjátékokat és kézműves foglalkozást szreveznek, 2-án, vasárnap pedig a Mikulással is találkozhatnak, aki minden lurkónak ajándékot osztogat majd. A fesztivál vendégeit mindkét nap élőzene szórakoztatja.