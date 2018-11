Két és fél millió karácsonyi izzó fényében úszik Bécs

Az adventi zsongás már megkezdődött Bécsben, ahogyan arról a napokban is írtunk, a városháza előtt már felállították a karácsonyfát, és javában építik a város 20 adventi vásárát is. Hogy teljes legyen a karácsonyi városkép, szombaton a karácsonyi fények is felgyúlnak.

Szombaton, pontban 17 órakor kapcsolják fel az ünnepi világítást a Palais- és Ferences negyedben, a Stephansplatz-on, Kärntnerstraße-ban és a Rotenturmstraße-ban is. Továbbá a városháza előtt felállított 28 méteres fenyő több mint 2000 LED-izzója is ebben az időpontban kezdi meg az adventi ragyogást. Összesen 2,5 millió izzót és mintegy 200 kilométernyi kábelt helyeznek el a városban, hogy a karácsonyi városkép idén is legalább olyan pompás legyen, ahogyan azt az előző években is megszokhattuk. Mivel tavaly a karácsonyi fények 75 százaléka átalakult környezetbarát és gazdaságos LED-es fényforrásokká, és ez az irányzat az idén is megmaradt, összesen 80 százalékkal csökkenthetik az energiafogyasztást – írja a vienna.at.

Az osztrák hírportál arról is beszámolt, hogy nem akármilyen hangulatban lesz része annak, aki elmegy a szombati ceremóniára: a Stephansplatz három kórusa járja be Bécs belvárosi utcáit és karácsonyi dalokkal varázsolja el a járókelőket. Az osztrák lap hírei szerint a bécsi Ifjúsági Kórus Akadémia, a Bécsi Kórusiskola és a Bécsi Fiúkórus tagjai igazi koncerthelyszínné alakítják át a várost. Akinek nem sikerül a megnyitóra elmenni, az se búsuljon, hiszen az ünnepi fényekben egészen január 16-ig gyönyörködhetünk, minden nap délután 4 és este 10 óra között.