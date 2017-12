Ha eddig nem tudta, hogyan készül a szaloncukor

Gondolkodott már azon, hogyan készül ez a hagyományos édesség? Most a szakma fortélyaiba nyerhetnek betekintést az érdeklődők Szamos László és Haraszti Andor, a Szamos mestercukrászainak segítségével.

Budapesten, a Vörösmarty tér sarkán, a Váci utca 1. szám alatt nyílt meg hat évvel ezelőtt a Szamos Gourmet Ház. A kávézó belső szalonjából egy látványcukrászatra nyílik rálátás, ahol kávézás közben figyelemmel kísérhetik a cukrászok munkáját.

Itt készült a Szamos videója, mely bemutatja a szaloncukor készítésének titkait. A család egyik tagja, Szamos László mestercukrász, valamint Haraszti Andor csokoládémester mesél a szaloncukor készítés titkairól a Szamos Gourmet Ház látványműhelyében.



A Szamos az idei évben a korábban is népszerű desszert marcipán szaloncukrait új csomagolásban is elérhetővé tette, ezenkívül az idei évben is kaphatók a szaloncukornak csomagolt prémium töltött praliné desszertek.